Wer von einem Urlaub in einem Nicht-Risikogebiet nach Rheinland-Pfalz zurückkehrt, kann sich noch bis zum 15. September kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Dieser Test muss binnen 72 Stunden nach der Rückkehr erfolgen, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz erklärte. Bei Einreisen aus Risikogebieten sind kostenlose Tests noch bis zum 30. September möglich.

Seit Anfang August gibt es Testmöglichkeiten für Einreisende nicht nur in den üblichen Einrichtungen wie etwa Corona-Ambulanzen, sondern auch an vier speziellen Stationen: am Flughafen Hahn und in den Grenzregionen zu Luxemburg, Frankreich und Belgien. Deren Betrieb werde ab der kommenden Woche eingeschränkt, erklärte die Ministerin und verwies darauf, dass diese Möglichkeiten nach Ende der Schulferien immer weniger genutzt worden seien.

Bisher 29.000 Tests

Doch die Stationen verschwinden nicht ganz: An den Wochenenden, an denen gewöhnlich die meisten Reisenden unterwegs sind, haben die Einrichtungen geöffnet. Wie es mittelfristig weitergehe, werde auch von der bundesweiten Aktualisierung der Teststrategie - vermutlich ab dem 1. Oktober - abhängen, machte die Ministerin deutlich.

Bisher wurden an den vier Stationen laut Bätzing-Lichtenthäler 29.000 Tests vorgenommen. Dabei gab es 113 Fälle, in denen das Coronavirus bei Einreisenden aus Risikogebieten festgestellt wurde. Bei 33 positiven Tests handelte es sich um Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten.

