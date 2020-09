Über 30.000 Menschen wollen an diesem Samstag entlang der Rheinufer Müll aufsammeln. Am Projekt „Rhine Clean Up“, also „Rheinsäuberung“, beteiligen sich rund 280 Gruppen, die von der Quelle bis zur Mündung „klar Schiff machen“. Auch in Rheinland-Pfalz werden zahlreiche Helfer zu der Aktion erwartet, die am Vormittag, 10 Uhr, beginnt.

Im Vergleich zum Vorjahr würden dieses Mal wohl noch mehr Menschen dabei sein, sagte ein Sprecher des Projekts. „Wir sind über jeden Sammler dankbar.“ Interessierte könnten sich auch spontan melden, Informationen dazu gebe es auf der Website des Projekts. Im vergangenen Jahr seien so rund 170 Tonnen Müll gesammelt worden. „Dieses Jahr werden wir wohl hauptsächlich Corona-Müll finden – zum Beispiel Masken und Einweghandschuhe, sowie Einwegverpackungen“, vermutete der Sprecher. Mit der Aktion solle ein besonderes Zeichen gesetzt werden.