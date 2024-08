In Nordrhein-Westfalen ist ein Kleinflugzeug mit einem Windrad kollidiert und abgestürzt - dabei starb eine Frau. Ein zweiter Insasse des Flugzeugs wurde schwerverletzt, wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Euskirchen am Freitag sagte. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag in der Gemeinde Nettersheim (Kreis Euskirchen).

Die Propellermaschine startete dem Sprecher zufolge vom Flugplatz Würselen-Aachen und wollte nach Speyer in Rheinland-Pfalz. Bei sehr starkem Nebel sei sie dann mit einem Windrad kollidiert und auf eine Wiese in Nettersheim gestürzt. Die Frau starb noch vor Ort, der Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

awe/bfi