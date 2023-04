Nachgehakt: Fast sechs Wochen ist es her, seit die brutale Tötung einer 48-jährigen Frau mit 15 Schüssen in Sembach nicht nur die Bürger in der 1150-Einwohner-Gemeinde geschockt hat. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Das hat die RHEINPFALZ die Lauterer Staatsanwaltschaft gefragt.

Mehr zum Thema lesen Sie hier