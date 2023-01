Spanien verlor am Sonntagabend sein Gruppen-Endspiel gegen Frankreich mit 26:28 (13:13). Folglich wäre am Mittwoch der Olympiasieger Deutschlands Widersacher in der ersten K.o.-Runde bei einer Niederlage am Montagabend gegen Norwegen. Bei einem Sieg gegen Norwegen oder einem Unentschieden trifft Deutschland auf Spanien.