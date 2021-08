Die Coronavirus-Ausbrüche und strengen Quarantänemaßnahmen in chinesischen Großstädten, etwa in Nanjing (8,5 Millionen Einwohner), haben keine großen Folgen für die dortigen Standorte der BASF. „Alle unsere Standorte in China bleiben in Betrieb, einschließlich dem Verbundstandort in Nanjing, den wir gemeinsam mit Sinopec (50-50) betreiben“, teilte der Chemiekonzern am Dienstag auf Anfrage mit. In Übereinstimmung mit den staatlichen Anforderungen seien „alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kontraktoren und der umliegenden Gemeinden zu gewährleisten“. Trotz „einzelner logistischer Unterbrechungen“ in Nanjing habe es „keine großen Auswirkungen auf das Geschäft und die Rohstoffversorgung“ gegeben. Unklar ist, ob in der ostchinesischen Stadt BASF-Mitarbeiter an Corona erkrankt sind, da der Konzern „zur Anzahl erkrankter Mitarbeiter keine Angaben“ mache. Der Standort zählt 1968 (Ende 2020) Beschäftigte. Die neuen Infektionsfälle gehen nach Angaben chinesischer Behörden auf einen Infektionsherd in Nanjing zurück.