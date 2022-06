Wenn man über das Flugtag-Unglück 1988 spricht, sind die wichtigsten Personen die Überlebenden, die Hinterbliebenen und Helfer. Ihnen hat es am meisten abverlangt. In Folge zwei geht es darum, was sie am Flugtag durchleben mussten – und um die chaotischen Zustände vor Ort.

Für die Menschen, die beim Flugtag verletzt wurden, die dort ihre Familie und Freunde verloren haben, gibt es ein Leben davor und eines danach. „Diese Leben können Sie nicht vergleichen, das geht nicht“, sagt Roland Fuchs, der seine persönliche Geschichte in der zweiten Folge des Podcasts erzählt. Über die Momente kurz vor und nach dem Unfall möchte er öffentlich nicht mehr sprechen. Doch er hat viel darüber geschrieben und uns erlaubt, es im Podcast vorzulesen. Im Gespräch erzählt er dann von seinen langen Krankenhausaufenthalten, von vielen OPs und wie es war, als er zum ersten Mal wieder in seiner alten Wohnung war. Alles sah aus wie vor dem Unglück, doch er wusste, dass nichts mehr sein wird wie zuvor.

Dieses Gespräch und der Text über seine Erlebnisse am Flugtag sind kein leichter Stoff. Sie zeigen eindrücklich das Leid, das eine solche Katastrophe auslösen kann. Doch das gehört zum Unglück dazu, genauso wie die Entwicklungen danach, die in den kommenden Folgen behandelt werden. Zum Beispiel in der Katastrophennachsorge, politischen Aufarbeitung oder bezüglich der Rolle der Amerikaner in der Region.

Und auch im Rettungswesen musste sich einiges verändern. Dies wird mehr als deutlich, wenn Klaus-Peter Wresch in Folge zwei von den belastenden Szenen erzählt, die er als Notarzt am 28. August 1988 erlebt hat. Ihm war eine einzelne brandverletzte Person gemeldet worden. „Wir dachten, jemand hätte sich beim Grillen verletzt“, sagt er. Dass dort etwas ganz anderes passiert ist, wurde erst klar, als der Hubschrauber bereits im Anflug auf Ramstein war. Vom Chaos auf der Air Base berichtet auch Redakteur Wolfgang Pfeiffer, der als freier Mitarbeiter bei der Veranstaltung war, um darüber zu berichten.

Welche Fehler im Detail im Rettungswesen am 28. August 1988 gemacht wurden, wird noch einmal später im Podcast, in Folge sieben, behandelt. Dann kommt auch ein Professor für Notfall- und Katastrophenmanagement zu Wort, der erklärt, was sich verbessert hat und wie Rettungskräfte heute bei einem solchen Unglück handeln würden.

DER PODCAST

Die Audio-Doku „Die Katastrophe von Ramstein“ erzählt in sieben Teilen alle 14 Tage von den Folgen des Unglücks. Kostenlos zu hören unter rheinpfalz.de/ramstein und auf allen gängigen Plattformen, zum Beispiel Spotify.