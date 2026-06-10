Eine Maschine der Lufthansa (LH432), die am Dienstagabend auf dem Weg von Frankfurt am Main in die US-Stadt Chicago war, musste ihren Flug abbrechen und nach Frankfurt zurückkehren, weil es ein Problem mit der Bordelektrik gegeben hat, wie eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Aus diesem Grund ist über der Pfalz erneut Kerosin abgelassen worden – es waren 49 Tonnen. „Das Gebiet des Ablassens befand sich zwischen Bad Dürkheim, Trier, Lebach und Landau“, heißt es weiter. Der Treibstoffablass ist laut Luftfahrt-Bundesamt eine Notmaßnahme. Abgelassen wird, wenn ein Flugzeug landen muss, aber noch zu viel Treibstoff an Bord hat und damit sein zulässiges Landegewicht überschreitet. Das passiert vor allem bei Langstreckenmaschinen.

Info

Die RHEINPFALZ hat wiederholt über Kerosinablass über der Pfalz berichtet. Eine Zusammenfassung finden Sie hier.

