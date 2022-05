Der private Fernzuganbieter Flixtrain nimmt drei weitere Linien in seinen Fahrplan auf. Erstmals bietet Flixtrain einen Zug von Karlsruhe nach Berlin an.

Hauptvorteil von Flixtrain ist aus Kundensicht, dass die Preise in aller Regel niedriger sind als im ICE der Deutschen Bahn (DB). Ähnlich wie bei den zuggebundenen Sparpreis-Tickets der DB kann die Höhe der Fahrpreises je nach Verkehrsaufkommen und Buchungszeitpunkt stark variieren. Bei Flixtrain-Tickets ist eine Platzreservierung inbegriffen.

Flixtrain hatte immer wieder neue Züge angekündigt, die dann aber meist ausblieben. Ab 19. Mai soll es nun ein Zugpaar von Stuttgart nach Hamburg mit Halt in Heidelberg geben. Die Züge fahren morgens von Hamburg nach Stuttgart und am Nachmittag zurück, Abfahrt in Heidelberg nach Hamburg ist um 17.06 Uhr. Der Zug hält unterwegs unter anderem in Kassel-Wilhelmshöhe, Göttingen und Hannover.

Erstmals wird auch Karlsruhe ins Flixtrain-Netz einbezogen. Ab 23. Juni soll es ein Flixtrain-Zugpaar von Basel über Karlsruhe und Heidelberg nach Berlin geben. Planmäßige Abfahrt in Karlsruhe ist um 11.25 Uhr, Ankunft in Berlin um 17.20 Uhr. In der Gegenrichtung ist die Abfahrt in Berlin um 11.24 Uhr vorgesehen. Die Fahrzeit ist nur rund 30 Minuten länger als mit dem ICE, Zwischenhalte sind unter anderem Erfurt und Halle.

Flixtrain: Fremdkörper im Deutschland-Takt