70 Jahre nach seiner Gründung hat das Unternehmen Flaschen Reis in Lachen-Speyerdorf einen neuen Eigentümer. Der Italiener Roberto Del Bon hat den Betrieb mit 70 Mitarbeitern zum 9. Januar von Peter und Joachim Reis übernommen, nachdem sich keine Nachfolge innerhalb der Familie gefunden hatten.

Reis ist mit Pfälzer Winzern vernetzt

Flaschen Reis ist mit durchschnittlich 15 Millionen verkauften Glasverpackungen pro Jahr einer der wichtigsten deutschen Großhändler in dem Segment. Del Bon ist seit 30 Jahren in der Branche tätig, gründete und leitete bis zum Verkauf die Firma Bruni Glass Spa. Für seine neue Aufgabe ist er aus Italien nach Mannheim gezogen. Er will die regionale Vernetzung von Flaschen Reis mit den hiesigen Weinbaubetrieben beibehalten und unter der neuen Firmierung Reis Packaging Europe europaweit expandieren. Del Bon hat alle Mitarbeiter übernommen, will die Belegschaft auf mindestens 95 ausbauen. Unter anderem mit individuell gestalteten Flaschen und Glasverpackungen soll der Jahresumsatz von 55 auf 100 Millionen Euro gesteigert werden.

