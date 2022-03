Die Negativserie des FK Pirmasens in der Regionalliga Südwest hält an. Am Samstagnachmittag verlor die Elf von Trainer Kevin Stotz beim Tabellendritten Kickers Offenbach mit 0:3 (0:1) und bezog die siebte Niederlage in Serie. Mit 24 Punkten belegen die Westpfälzer den vorletzten Tabellenplatz.