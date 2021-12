Paukenschlag am Freitagabend: Fußball-Regionalligist FK Pirmasens hat seinen Cheftrainer Patrick Fischer nach einem „einstimmigen Beschluss von Präsidium und Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung freigestellt“. Außerdem beendet der Verein die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Steven Dooley. Der FKP begründete seinen Schritt mit „Differenzen zwischen der Mannschaft und der sportlichen Führung“. Gespräche von Aufsichtsratsmitgliedern mit dem Mannschaftsrat hätten gezeigt, dass es „keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit der beteiligten Personen“ gebe. Der 40-jährige Fischer spielte in der Jugend und in der Oberliga beim FKP, wo er später U19- und 23-Trainer war. Im Sommer 2019 beerbte er den langjährigen Chefcoach Peter Tretter.

Im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen die TSG Balingen sowie in den restlichen zwei Partien vor der Winterpause übernimmt der Trainer der zweiten, in der Verbandsliga spielenden Mannschaft, Martin Gries (36), das Regionalligateam. Gegen Balingen wird auf dem Kunstrasen-Nebenplatz gespielt, da der Stadion-Naturrasen witterungsbedingt gesperrt ist.