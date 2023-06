Ein Mitglied der Essinger Feuerwehr hat sich bei einer Übung am Mittwoch verletzt. Das teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung Offenbach mit. Bei der Übung ging es darum, über eine längere Strecke Wasser zu fördern. Dabei kam es zu einer Verpuffung an der Pumpe eines Feuerwehrautos. Die Ursache ist nach Angaben der Verwaltung nicht geklärt, zumal die Geräte alle gewartet seien. Ein danebenstehendes Feuerwehr-Mitglied erlitt bei dem Vorfall Brandverletzungen. Die Kameradinnen und Kameraden leisteten direkt Erste Hilfe, löschten das Fahrzeug und setzten einen Notruf ab. Der Rettungsdienst veranlasste aufgrund der Verbrennungen den Transport des Verletzten per Hubschrauber in eine Spezialklinik. „Der Verletzte ist stabil und es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, heißt es. Die Feuerwehr Offenbach kontrollierte den Schauplatz im Anschluss noch mit der Wärmebildkamera und räumte auf. Der Kriseninterventionsdienst betreute die Essinger Feuerwehr-Mitglieder vor Ort.