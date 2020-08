Am Mittwoch kurz vor 18 Uhr ist die freiwillige Feuerwehr Wachenheim zu einer Tierrettung an den örtlichen Campingplatz gerufen worden. Dort hatten die Anrufer das verletzte Tier bereits einfangen und in eine Box verfrachten können. „Es war an der Nase und am Fuß verletzt“, berichtet Wehrführer Thomas Münch. „Wir haben das Eichhörnchen in der Box mit ins Gerätehaus genommen, wo es schließlich die Tierrettung abgeholt hat“, informiert er. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und zehn Rettungskräften im Einsatz.