Die Feuerwehr Speyer musste am Wochenende zu gleich zwei Einsätzen ausrücken, bei denen Boote in Not geraten waren. Bei beiden Aktionen hat es keine Verletzten gegeben, wie Feuerwehrsprecher Thomas Tremmel auf Anfrage am Sonntag bestätigt hat. Zunächst war am Samstagmittag einer der beiden Motoren eines Sportboots in Brand geraten. Weil die Feuerwehr zusammen mit der Wasserwacht und dem Technischen Hilfswerk (THW) zufällig gerade eine Übung absolviert hatte, konnte die Feuerwehr Tremmel zufolge schnell eingreifen, das Boot abschleppen und den Brand direkt löschen. „Wir waren gerade mit der Übung fertig, da konnten wir dann den realen Einsatz üben“, sagte Tremmel am Sonntag. Die Brandursache sei auch am Sonntag noch nicht klar gewesen. Aufgrund von starker Rauchentwicklung sei man zunächst von einer Rauchvergiftung bei den Personen auf dem Boot ausgegangen. Diese habe sich aber nicht bestätigt. An nahezu gleicher Stelle – beim Motorclub Speyer im Reffenthal – musste die Feuerwehr am Samstagabend dann ein zweites Mal ausrücken. Ein Boot habe aufgrund eines Lecks gedroht zu sinken. Weil das THW noch vor Ort gewesen sei, habe es gleich helfen können. Die Feuerwehr hat dann laut Tremmel erfolgreich Ölsperren ausgelegt, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und somit aus dem Wasser zu holen. Die Wasserschutzpolizei habe in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen.