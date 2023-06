Die Gerüstbau-Firma Rieber und Zittel aus dem südpfälzischen Offenbach ist in neuen Händen. Die Litterer-Gruppe aus Mannheim hat den Betrieb von den beiden Firmengründer Dieter Zittel und Jürgen Rieber übernommen. Es waren keine wirtschaftlichen Gründe, die die beiden dazu bewogen haben, sich mit 60 und 62 Jahren in die Rente zu verabschieden. Im ausführlichen Artikel begründen sie, wieso sie nach 40 Jahren ihr Lebenswerk in neue Hände geben.