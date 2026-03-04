Der frühere FCK-Torwart Georg Koch ist nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren gestorben. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) bestätigte am Mittwochabend einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung.

Georg Koch hütete von 2000 bis 2003 das FCK-Tor

Koch, von 2000 bis 2003 beim 1. FC Kaiserslautern, war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. „Die Krankheit ist unheilbar, ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden“, sagte der 52-Jährige im Frühjahr 2024. Koch hatte die Diagnose im April 2023 erhalten. Damals habe der Arzt ihm noch sechs Monate gegeben. Erfolge feierte der gebürtige Rheinländer unter anderem bei Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und beim FCK. Insgesamt kam er auf 213 Erst- und 165 Zweitligaspiele. Zu seinen Lauterer Zeiten war Koch lange Stammtorwart, ehe er 2003 von Tim Wiese verdrängt wurde.

Mir ist schon jetzt bewusst, dass ich viele alte Weggefährten wahrscheinlich zum letzten Mal sehen werde.

Im Herbst 2024 hatte der Fußballer noch ein Benefizspiel zwischen seinem Heimatverein VfR Marienfeld (Rhein-Sieg-Kreis/NRW) und Fortuna Düsseldorf organisiert. Die Einnahmen wurden an die Kinderkrebshilfe gespendet. Damals sagte er: „Mir ist schon jetzt bewusst, dass ich viele alte Weggefährten, die mir sehr viel bedeuten, wahrscheinlich zum letzten Mal sehen werde.“ Zu seinem Abschiedsspiel waren unter anderem Friedhelm Funkel, Markus Anfang oder Sven Backhaus gekommen. „Ich bin sehr traurig und fühle einen tiefen Schmerz in mit. Schorsch und ich kannten uns seit der U17 und haben in fünf verschiedenen Vereinen zusammengespielt. Meine Gedanken sind jetzt bei seiner Familie“, sagte der frühere Lauterer Trainer Anfang auf der Homepage von Fortuna Düsseldorf.

1. FCK spricht von "großer Bestürzung"

Am Abend äußerte sich auch der FCK. „Mit großer Bestürzung haben wir vom Tode von Georg Koch erfahren, der heute nach schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren von uns gegangen ist. Für den FCK stand er zwischen 2000 und 2003 85-mal in der Bundesliga im Tor. Ruhe in Frieden, Schorsch!“, schrieben die Lauterer auf ihren Kanälen in den sozialen Netzwerken.