Die U21 des 1. FC Kaiserslautern kann im Endspurt um die Oberliga-Meisterschaft mit einem Spieler nicht mehr rechnen. Dieser wurde am Dienstag vom Landgericht Köln zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Der damals noch junge Spieler beim 1. FC Köln, und ein Teamkollege hatten sich auf der A555 bei Köln im Dezember 2023 nach Auffassung des Gerichts ein illegales Rennen mit über 200 km/h geliefert. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Das Auto der Fußballer prallte auf einen Polo. In dem Kleinwagen verbrannten zwei Frauen, Mutter (49) und Tochter (23). Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.