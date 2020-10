In Rheinland-Pfalz ist laut einer Untersuchung im vergangenen Jahr fast jede zehnte Hausarzt-Stelle unbesetzt geblieben. Nach Einschätzung des Hausärzteverbandes wird sich die Situation weiter verschärfen, da viele Mediziner in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Gegen den sich abzeichnenden Mangel kann nach Ansicht von Verbandschefin Barbara Römer nur ein ganzes Bündel von Maßnahmen helfen, allen voran mehr Medizinstudienplätze.

Die sogenannte Landarztquote für Medizinstudenten in Rheinland-Pfalz, die in diesem Wintersemester erstmals gilt, sei ein "erster, richtiger Schritt", findet die Vorsitzende des Hausärzteverbands. Aber der reiche bei weitem noch nicht aus. Zudem werde es noch viele Jahre dauern, bis die neuen Kollegen als Fachärzte ins Gesundheitssystem kommen. «Die Quote ändert zudem nichts an der zu geringen Zahl an Medizinstudienplätzen in Rheinland-Pfalz. Wir benötigen einfach mehr Köpfe im System», forderte Römer. "Es muss jetzt alles dafür getan werden, dass auch außerhalb der großen städtischen Zentren beispielsweise in Eifel und Hunsrück Interessenten gute Angebote gemacht werden."