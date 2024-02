Nach vier Jahren Pause war am Sonntag wieder der Fasnachtsumzug in Ludwigshafen unterwegs. 2300 Teilnehmer waren dabei. Nach offiziellen Angaben waren rund 40.000 Besucher beim Zug der Schwesterstädte Ludwigshafen-Mannheim an der knapp zwei Kilometer langen Strecke vor Ort. Die Polizei zog eine weitgehend positive Bilanz, es habe lediglich drei Körperverletzungen gegeben.

Auch in Frankenthal kehrte die Straßenfasnacht nach vierjähriger Pause wieder zurück. Gut zwei Stunden lang schlängelte sich der Umzug am Samstag durch die Innenstadt. Nach Angaben der Polizei verfolgten rund 38.000 Zuschauer das närrische Treiben, die Stadtverwaltung ging sogar von 60.000 Zaungästen aus. Im Kreis Südwestpfalz feierten nach Polizei-Angaben am Samstag etwa 4000 Narren in Merzalben. Beim Umzug am Sonntag in Dahn waren 60 Zugnummern dabei. In Germersheim waren am Samstag nach drei Jahren Corona-Pause rund 1600 Zugteilnehmer unterwegs. Im Kreis Kusel sahen in Breitenbach etwa 1500 Kostümierte beim Umzug zu. Der Zug in Zweibrücken macht sich am Dienstag auf den Weg durch die Innenstadt.