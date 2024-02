Ein dreifach donnerndes „Helau“ und Zicke-Zacke, Zicke-Zacke – hoi, hoi, hoi: Die faschingsbegeisterten Zuschauer des ersten närrischen Lindwurms nach Corona hatten in den drei Jahren Pause nichts verlernt.

Ausgelassen wurde am Samstagnachmittag entlang der in Teilen neuen Umzugsstrecke getanzt, geschunkelt und – soweit man textsicher war – mitgesungen. Auch wenn es ganz tief in die Hocke ging, denn der Befehl lautete: hinsetzen, alle hinsetzen. Umso mehr wurde danach getanzt und gesungen. Nicht ganz 50 Zugnummern – von kleinen Fußgruppen bis großen Motivwagen – waren in den Straßen unterwegs. In den Kurvenbreichen hatten Ordner und Fahrer viel zu tun, um die Kolosse durch die Straßen zu navigieren. Die KVG „Die Rhoischnooke“ als Veranstalter hatten gute Arbeit geleistet, um den rund 1600 Zugteilnehmern und den vielen Zuschauer einen vergnüglichen und sicheren Umzug zu gewährleisten. Bunt waren wieder die Kostüme und die Wagen, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet waren. Gefeiert wurde im Anschluss vor der Stadthalle und bis in die Nacht vor den Kneipen.