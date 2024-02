Pünktlich um 14.11 Uhr gab Klaus Stoll den Fastnachtsumzug frei. An der Frohnhofer Straße/Ecke Weiherstraße lenkte der verantwortliche „Zugführer“ alle Teilnehmer des närrischen Lindwurms auf die Strecke. Mit seinen 78 Jahren konnte Stoll beim 33. Breitenbacher Umzug am Sonntag reichlich Erfahrung in die Waagschale werfen.

An der Spitze der 403 Teilnehmer, verteilt auf 23 Zugnummern, fuhr Prinzessin Anna-Lena I. (Anna-Lena Herz) vom Breitenbacher Carnevalverein (BCV). Sie grüßte mit dem „Herold“ und dem BCV-Elferrat als erste die großen und kleinen Narren auf den Gehwegen.

Etwa ab der Zugmitte setzte Nieselregen ein. Trotz des widrigen Wetters herrschte gute Stimmung am Sonntagnachmittag. Denn echte Fastnachtsfans sind dies, wie die Akteure, gewohnt und lassen sich davon nicht die Laune vermiesen. Wieder einmal riefen sich Aktive und schätzungsweise 1500 kostümierte Feiernde entlang der Breitenbacher Hauptdurchgangsstraße gegenseitig „Allez Hopp“ zu.

Prinzessin Anna-Lena I. und der BCV-Elferrat an der Spitze des Zuges. Foto: Wille Die Breitenbacher Funkengarde durfte natürlich nicht fehlen. Foto: Wille Lausbuwe und -mäd brachten Hogwarts nach Breitenbach. Foto: Wille Rotkäppchen und der böse Wolf schauten ebenfalls vorbei. Foto: Wille Die christlichen Pfadfinder waren auf interstellarer Weltraummission unterwegs. Foto: Wille Die Stallmädchen „Bibi und Tina" von der Gruppe Reiten und Erleben . Foto: Wille „Imker und Bienen, ohne sie kein Leben", darauf machte die Gruppe Hammernet aufmerksam. Foto: Wille Die Apres-Ski-Gruppe des BCV mit Eiskönigin Elsa . Foto: Wille Foto 1 von 8

Neben den Garden und Musikkapellen waren auch Vogelscheuchen, Imker und Bienen, Bibi und Tina, Außerirdische, Rotkäppchen und der böse Wolf sowie der Hogwarts-Express unterwegs. Für 1000 Euro hat der Verein Närrischer Lindwurm Wurfmaterial für den Umzug bereitgestellt.

Nach dem Umzug ist vor der Faschingsparty, heißt es in Breitenbach . In der Schönbachtalhalle heizten die Habachtaler den Gästen für die kommenden Stunden mit Live-Musik ein.