Am Dienstag heißt es wieder „Allez hopp!“, wenn der Fasenachtsumzug durch Zweibrücken zieht. Eine außergewöhnlich lange närrische Parade steht dieses Mal ins Haus.

Es wird ein Rekordumzug sein, der sich da am Dienstag durch die Zweibrücker Straßen schlängelt: 45 Zugnummern haben zugesagt, mit zusammen rund 850 Teilnehmern, so viele wie nie zuvor, wie Rolf Franzen als Vorsitzender des Verkehrsvereins und Zugmeister Wolfgang Spenler stolz verkünden. Zum Jubiläum „70 Jahre Zweibrücker Fasenachtsumzug“ haben sich angekündigt: 29 Fußgruppen, 15 Autos, sechs Autos mit Anhänger, sieben Traktoren mit Anhänger, drei Quads, zwei 3,5-Tonner, ein 7,5-Tonner, jeweils mit Anhänger sowie fünf Fahrräder.

Die Fahrradgruppe kommt von der Zweibrücker Fachhochschule und ist nicht die einzige Gruppe, die dieses Jahr neu mit dabei ist. „Da werden einige neue Gesichter mitlaufen oder -fahren“, freut sich Franzen über die große Resonanz. Seit Herbst vergangenen Jahres plane man den Umzug, stimme sich mit sehr vielen Beteiligten ab, von Stadt, Stadtwerken und UBZ über Rettungsdienste, THW und Polizei bis hin zu privaten Unterstützern wie etwa der Zweibrücker Spedition Meyer und den VB Zweibrücken, die für den Festzeltbetrieb nach dem Umzug verantwortlich sind.

Unzählige Beteiligte und Helfer

Mehrere Treffen mit allen Beteiligten plus unzählige Telefonate und E-Mails seien nötig, bis die Organisation steht, so Franzen und Spenler, die dafür allen Helfern danken. Mit der Rekordzahl an Teilnehmern dieses Jahr – 2023 waren es 32 Gruppen und rund 500 Teilnehmer – sei das Ganze noch mal aufwendiger, sorge aber auch für noch mehr Vorfreude auf die Riesenparade.

Los geht’s am Dienstag wie immer mit drei Böllerschüssen an der Festhalle, wo der Umzug startet. Die Innenstadt wird ab etwa 13 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Entlang der Strecke herrscht absolutes Halteverbot. Die Sperrungen werden mit Verlauf des Zuges, nachdem die letzten Wagen einen Teilabschnitt passiert haben, entsprechend abgebaut und die Strecken wieder freigegeben. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass gegen 16.30 Uhr die letzten Sperrungen aufgehoben sind. Sie weist darauf hin, dass am Dienstag keine Busse vom Zentralen Busbahnhof abfahren oder ankommen.

Innenstadt für Verkehr gesperrt

Der Streckenverlauf ist im Vergleich zu den Vorjahren unverändert:

Saarlandstraße, Landauer Straße, Alte Ixheimer Straße (entgegen der Fahrtrichtung), Lützelstraße, Fruchtmarktstraße (entgegen der Fahrtrichtung), Hauptstraße (Busbahnhof), Alexanderplatz (Tribüne) und Auflösung auf dem Schlossplatz.