4000 Narren feierten nach Angaben der Polizei am Samstagabend friedlich beim Nachtumzug in Merzalben. Wie viele Tausend Zuschauer am Sonntag die Zugstrecke des närrischen Dahner Lindwurms säumten, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Die Straßen des Städtchens waren aber voller Menschen, als sich mehr als 60 Zugnummern in Bewegung setzten. Stimmungsvoll ging’s am Samstag auch am Waldfischbacher Kreisel zu.