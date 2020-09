Ein Corona-Expertenteam hat die Infektionsentwicklung in Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz positiv bewertet. Bislang seien nur drei von landesweit gut 2600 Kitas wegen Corona geschlossen, teilte die Staatskanzlei nach Ende der Sitzung am Donnerstag mit. Von gut 1600 Schulen im Land sei nur eine komplett geschlossen worden. In 21 Schulen mussten einzelne Klassen in Quarantäne. Die Infektionen seien bislang von außen in die Schulen und Kitas getragen worden. Es gebe bislang keine Hinweise auf Übertragungen unter den Schülern, Kindern oder den Lehrkräften. Das zeige, dass die Hygienekonzepte wirksam seien. Der Ministerrat hatte am Donnerstag mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) über die Herbst-Strategie beraten.