Christian Baldauf gibt das Amt des CDU-Landesvorsitzenden Rheinland-Pfalz ab. Beim Parteitag im September in seiner Heimatstadt Frankenthal tritt er nicht zur Wiederwahl an. Ebenso verzichtet er auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026. Im Interview mit RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger legt der 56-Jährige dar, wie er zu der Entscheidung gelangt ist, wie selbstbestimmt diese ist und wie gerne er ausgerechnet einem seiner großen Widersacher den Weg bereitet. Ihm gesteht er zu, „klar in seinen Positionen und nah an den Themen der Menschen“ zu sein.

