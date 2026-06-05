Arminia Bielefeld hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet: Ex-Profi Oliver Kirch übernimmt den Posten beim Fußball-Zweitligisten. Der 43-Jährige, der von 2010 bis 2012 beim 1. FC Kaiserslautern spielte, wechselt von der U23 von Borussia Mönchengladbach. Kirch wird damit Nachfolger von Mitch Kniat, von dem sich die Arminia am Saisonende nach drei Jahren einvernehmlich getrennt hatte.

„Unser Ziel war es nicht, die schnellste, sondern die richtige Lösung zu finden. Die Gespräche mit Oliver haben gezeigt, dass wir inhaltlich in die gleiche Richtung denken und er für mutigen, intensiven und offensiven Fußball steht“, sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel am Freitag.

Für Kirch selbst ist es eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Der 43-Jährige absolvierte bereits zwischen 2007 und 2010 insgesamt 77 Pflichtspiele für die Arminia und arbeitete nach dem Ende seiner Profikarriere von 2018 bis 2021 als Nachwuchscoach im Club. Zuletzt trainierte er die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West. 2010 war er von Bielefeld nach Kaiserslautern gewechselt, den Betzenberg verließ er 2012 in Richtung Borussia Dortmund.