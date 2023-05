Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat für ab Sonntagabend zu einem zweitägigen, bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand beginne um 22.00 Uhr und Ende um Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Betroffen ist demnach die Deutsche Bahn sowie weitere Verkehrsunternehmen, bei denen es in den Tarifverhandlungen bislang keine „wesentlichen“ Fortschritte gebe.