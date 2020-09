Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat den ersten Test auf seiner Ost-Tour verloren: Beim Zweitligisten HC Elbflorenz in Dresden setzte es am Donnerstagabend eine 24:28 (12:12)-Niederlage. Es war die Quittung für einen schwachen Auftritt mit schlechter Passqualität. „Der Angriff war sehr fehlerbelastet, nicht mal über die Abschlüsse, sondern wegen der technischen Fehler“, sagte Trainer Ben Matschke und bewertete die Schlappe als „sehr lehrreich“. Die besten Werfer der Eulen: Pascal Durak (5 Tore), Azat Valullin (5), Hendrik Wagner (4). Am Freitag (19 Uhr) folgt die nächste Herausforderung beim Bundesliga-Top-Team des SC Magdeburg.

Falk wird nicht operiert

Die gute Nachricht aus Eulen-Sicht: Der am linken Knie verletzte Rechtsaußen Alexander Falk muss nicht operiert werden. Eine Untersuchung bei Mannschaftsarzt Dr. Kusma hat außer der Teilruptur des Außenbandes eine Quetschung eines Knorpels ergeben. Auch der Meniskus ist in Mitleidenschaft gezogen, sagte Falk am Donnerstag. Offen bleibt, wie lange der 22-Jährige pausieren muss.