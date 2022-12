Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat den siebten Sieg in Serie eingefahren: Am Montagabend besiegte das Team von Trainer Michel Abt den Tabellenzehnten Tusem Essen, der mit den Eulen nach der Saison 2020/21 aus der Ersten Liga abgestiegen war, in der Friedrich-Ebert-Halle mit 27:26 (13:12). Aber das war keine leichte Handballkost diesmal, und es war vor 1585 Zuschauern ein hartes Stück Arbeit, bis der Heimsieg unter Dach und Fach war. Denn insgesamt war es von beiden Teams kein gutes Handballspiel, weil es viel zu fehlerbehaftet war. Bei den Eulen lief es im Angriff deutlich schlechter als in der Abwehr. Immer wenn sie sich mal einen Vorsprung mit zwei, drei Toren erspielt hatten, schlichen sich unerklärliche Fehler ein, durch die die Essener Gäste-Mannschaft von Trainer Michael Hegemann wieder zurück ins Spiel fand.

So auch nach dem 22:21 durch Tim Rozman (46.). Abt setzte auf den siebten Feldspieler, der eingewechselte Torwart Ziga Urbic hielt zwei Bälle – die Eulen zogen auf 24:21 (50.) davon. Doch auch dann war die Messe noch nicht gelesen. Letztlich brachten die Eulen den 27:26-Erfolg aber doch über die letzten Sekunden.

Beste Ludwigshafener Torschützen waren Julius Meyer-Siebert (6), Alexander Falk und Jannek Klein (je 5); für die Gäste trafen Felix Klingler (6/3) und Alexander Schoss 85) am häufigsten.