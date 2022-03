Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen treibt die Kaderplanung voran. Vor dem Verfolgerduell am Freitag beim ASV Hamm-Westfalen (ab 19.30 Uhr) steht fest, dass nach vier Jahren Linksaußen Jannik Hofmann (26) geht. Hofmann wird RHEINPFALZ-Informationen zufolge mit Zweitligist TV Hüttenberg in Verbindung gebracht. Anfang 2020 hatte der Linksaußen eine schwere, langwierige Knieverletzung erlitten, im Abstiegskampf 2021 konnte er nicht helfen. In der laufenden Saison kam der angehende Grundschullehrer in 16 Zweitligaspielen zum Einsatz und erzielte 17 Tore.

Top-Talent von den Rhein-Neckar Löwen

Der Nachfolger von Hofmann ist schon gefunden. Lion Zacharias kommt von den Rhein-Neckar Löwen. Der Linksaußen wird am 20. Juni 19 Jahre alt. Der 1,85 Meter große Zacharias, vorrangig in der U19 und in der Drittliga-Mannschaft der Löwen am Ball, kommt derzeit als Ersatz für den verletzten Uwe Gensheimer in der Bundesliga-Mannschaft zum Einsatz. Die Löwen haben den Vertrag mit dem als Top-Talent geltenden Zacharias bis Mitte 2024 verlängert. Der gebürtige Mannheimer spielt 2022/23 auf Leihbasis für die Eulen und teilt sich die Rolle mit Enes Keskic (22). „Die Chance, Lion in der Konstellation mit den Löwen für uns gewinnen zu können, mussten wir ergreifen. Lion hat großes Potential, das er auch schon im Bundesliga-Team gezeigt hat, und darf sich ab Sommer in neuer Rolle bei und mit uns weiterentwickeln. Ich werte es als äußerst positives Signal, dass wir jungen Spielern aus der Region gemeinsam diesen Weg ebnen“, sagt Lisa Heßler, Geschäftsführerin der Eulen Ludwigshafen.mne