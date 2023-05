Einen lockeren 36:27 (16:8)-Heimsieg landeten die Eulen Ludwigshafen am Mittwochabend gegen den HC Empor Rostock. Die Mannschaft von Michel Abt war dem Vorletzten der Zweiten Bundesliga in allen Belangen überlegen. Zur Halbzeit führten die Rothemden vor 1567 Zuschauern in der Eberthalle bereits mit acht Toren Vorsprung. Erfolgreichster Torschütze war Linksaußen Tim Schaller mit zehn Treffern (davon sechs Siebemetern). Neun Mal traf Jannek Klein, der allerdings eine Viertelstunde vor Ende verletzt ausschied.