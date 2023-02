Buchstäblich in letzter Sekunde hat Zweitligist Eulen Ludwigshafen gegen den 1. VfL Potsdam die vierte Niederlage in Folge im Jahr 2023 abgewendet: Mit 34:34 (17:13) trennten sich die Eulen am Mittwochabend von den Brandenburgern unter der Regie von Bob Hanning.

Vor allem dem Eulen-Halbrechten Jannek Klein war es zu verdanken, dass die Ludwigshafener vor 1671 Fans am „Tag der Vielfalt“ in der Friedrich-Ebert-Halle noch zu einem Punkt kamen: Klein war der beste Spieler auf dem Feld, traf zum entscheidenden 34:34, warf nach der Pause allein acht Tore und erzielte insgesamt elf Treffer.

Die Eulen hatten unter den Augen von Co-Trainer Andrej Kogut und Innenminister Michael Ebling einen super Start, führten 5:0. Auch weil Ziga Urbic zunächst das Tor zunagelte. Doch die junge Aufsteiger-Truppe aus Potsdam arbeitete sich bis zum Halbzeitpfiff wieder auf 13:17 heran.

Und nach der Pause kamen die Gäste prima zurück, spielten die Abwehr der Eulen teilweise gut auseinander. Beim 24:23 (42.) führten die Gäste erstmals, lagen danach teils mit drei Toren vorne. Jannek Klein besorgte dann den Rest, ab der 53. Minute agierten die Eulen mit dem siebten Feldspieler.

Beim Heimspiel am Mittwoch gegen Eisenach hatte der „Eulen-Club 100“ zu einer Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien aufgerufen. dabei kamen 2000 Euro zusammen. Laut dem Club-Vorsitzenden Dieter Mayer wurden im Foyer und im VIP-Raum mit Spendenbüchsen Geld eingesammelt, auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck machte mit. Nach dem Spiel überreichten Mitglieder der DITIB-Mevlana Moschee in Ludwigshafen den Eulen-Besuchern als Dank für die Erdbebenhilfe eine Blume. Der Reinerlös der Aktion soll in Sachspenden für Hilfe vor Ort umgemünzt werden.