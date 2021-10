Die „La-Ola-Welle“ vor den rund 60 mitgereisten Fans hatte sich Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen am Ende redlich verdient: Mit 31:29 (15:15) holten sich die Eulen nach dem Remis in Essen und dem Heimsieg gegen Nordhorn/Lingen in einem hart umkämpften Spiel bei den DJK Rimpar Wölfen den fünften Punkt in Folge. Dabei hatten die Gastgeber in der 45. Minute noch 24:22 geführt, die Eulen im Angriff lange Zeit einfach zu viele Chancen gegen den starken DJK-Keeper Marino Mallwitz liegen lassen. Der eingewechselte Torwart Ziga Urbic und ein vorne wie entfesselt aufspielender Alexander Falk an seinem 24. Geburtstag drehten das Spiel dann unter anderem aber noch mal.

Beste Eulen-Torschützen waren Hendrik Wagner (8/1), Falk (7) und Jannek Klein (6), für die gastgebenden Wölfe traf Patrick Schmidt am besten (11/6).