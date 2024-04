Die Eulen Ludwigshafen haben am Freitag das Zweitliga-Spiel gegen TuSEM Essen 32:37 (15:15) verloren. Sie konnten nicht an die Leistung in der Vorwoche beim ASV Hamm-Westfalen anknüpfen. Die Abwehr war viel zu löchrig, im Angriff blieb vieles Stückwerk. Nur Tim Schaller zeigte eine sehr gute Leistung. Es war ein alles in allem enttäuschender Auftritt.