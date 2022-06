Am Ende jubelten alle in Rot: die komplette Auswechselbank der Eulen Ludwigshafen unbändig und auch die 1861 Fans am Freitagabend in der Friedrich-Ebert-Halle, auch fast alle in roten Shirts. Mit 32:26 (18:13) besiegte das Team von Trainer Michael Abt den Tabellen-14. HC Empor Rostock und holte sich damit die letzten wichtigen Punkte 31 und 32 zum Klassenerhalt. Damit ist eine lange Talfahrt der Eulen in dieser Saison mit dem dritten Trainer nach Ceven Klatt und Michael Biegler doch noch gut zu Ende gegangen.

Die Eulen bewiesen einen unglaublichen Kampfwillen gegen die Rostocker, wo sie im Hinspiel beim 28:28 zwei Tage vor Weihnachten einen Punkt gelassen hatten. Ab dem 7:5 durch den Gegenstoß des scheidenden, diesmal ganz starken Jannik Hofmann ließen die Gastgeber nicht mehr locker, setzten sich bis zur Pause komfortabel ab. Als es nach Wiederanpfiff dann etwas enger zu werden drohte (22:18, 40.), war unter anderem Torwart Ziga Urbic mit zwei klasse Paraden gegen die Rostocker Kreisläufer da. Die Eulen spielten es dann souverän zu Ende und dürfen sich somit auf eine weitere Zweitliga-Saison freuen.

Beste Werfer der Eulen waren Stefan Salger und Alexander Falk (je 6) sowie Marc-Robin Eisel (6/1). Auf Rostocker Seite traf auch Tim Völzke sechsmal.