Sein letzter Test vor dem Saisonstart kann Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen mit Zuschauern bestreiten: Am Samstag, 26. September (16 Uhr), treffen die Eulen in der Friedrich-Ebert-Halle auf Zweitligist SG BBM Bietigheim. 250 Fans dürfen dabei sein.

Wie der Klub am Freitag mitteilte, haben die zuständigen Behörden grünes Licht für den Besuch von 250 Zuschauern gegeben. Karten können nur online ab Mitte nächster Woche bestellt werden. Beim Test gegen Bietigheim stehe das vom Verein in Zusammenarbeit mit Experten – unter anderem des Ludwigshafener Klinikums – ausgearbeitete Hygienekonzept auf dem Prüfstand, wie die Eulen berichten.

Heßler: „Tragt mit uns gemeinsam Verantwortung

„Wir sind dankbar und es freut uns sehr, dass wir diesen Testlauf in unserer Heimspielstätte austragen dürfen. Jetzt liegt es an uns, zu zeigen – und davon sind wir überzeugt –, dass die intensiv erarbeiteten Hygienekonzepte greifen. Ich kann daher nur jeden Fan animieren: Seid dabei und tragt mit uns gemeinsam Verantwortung“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler. Ziel sei es, beim Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am 6. Oktober (19 Uhr) die Zuschauerzahl erhöhen zu dürfen. Die Ludwigshafener starten am 1. Oktober (19 Uhr) beim SC DHfK Leipzig in die Bundesliga-Saison.