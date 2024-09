Die Rhein-Neckar Löwen haben das erste Mal in dieser Saison der Handball-Bundesliga verloren. Beim SC DHfK Leipzig unterlagen die Kraichgauer am Donnerstagabend 27:28 (13:13). Somit bleibt die SG Flensburg-Handewitt das einzig verlustpunktfreie Team. Die Norddeutschen spielen am Freitag beim ThSV Eisenach.

Die Rhein-Neckar Löwen die kurzfristig auf den erkrankten Kreisläufer Jannik Kohlbacher verzichten mussten, taten sich zu Beginn des Spiels sehr schwer. Zwar brachte Ivan Martinovic die Löwen per Siebenmeter mit 3:2 in Führung (6. Minute), doch danach übernahmen die Gastgeber und zogen auf 8:4 (13.) und 11:6 (17.) davon.

Erst allmählich wachte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze auf. Beim 13:12 (29.) lagen die Badener wieder vorn. In der zweiten Hälfte blieb es ein enges Spiel. Die Löwen führten in der 52. Minute mit 25:23, doch dank einer starken kämpferischen Leistung drehte Leipzig noch die Partie.