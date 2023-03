Mit 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) verloren die Adler Mannheim das erste Play-off-Spiel ihrer DEL-Viertefinalserie gegen die Kölner Haie. Vor 11.578 in der SAP Arena zeigten die Adler einen ernüchternde Leistung. Die Tore für die klar überlegenen Gäste erzielten Drew McIntyre (6./36.), Andreas Thuresson (23.) und Carter Proft (24.). Weiter geht es mit dem zweiten Spiel der Serie am Freitag um 19.30 Uhr in der Kölner Lanxess Arena.