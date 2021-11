Unter dem Motto „Innovationen bei BASF – gestern und heute“ lädt das Chemieunternehmen am 13. November zum letzten Erlebnis-Samstag in diesem Jahr ein. Angeboten werden einstündige Werkrundfahrten. Der Start ist halbstündlich zwischen 9 und 15.30 Uhr. Da jeweils maximal 14 Personen teilnehmen dürfen, ist eine Anmeldung notwendig, im Netz unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag. Treffpunkt für die Rundfahrten ist am BASF-Besucherzentrum. Zudem gibt es Workshops für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im Kids’ Lab, die laut BASF aber bereits ausgebucht sind. Für alle Veranstaltungen gilt die 3G-Regel.