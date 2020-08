Die Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen Landtags untersucht an diesem Freitag die Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie im Land. Gehört werden unter anderem der Virologe Bodo Plachter von der Unimedizin Mainz sowie Andreas Bartels, stellvertretender Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, und die Hausärzteverbands-Vorsitzende Barbara Römer. Ein Vertreter der Stadt Trier und der Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Trier-Saarburg sollen aus kommunaler Sicht die Situation beleuchten. Außerdem will die Landesregierung einen Bericht über Beginn und Verlauf der Pandemie in Rheinland-Pfalz vorlegen.

Es ist die zweite öffentliche Sitzung der Enquete-Kommission. Sie wird per Videokonferenz gehalten. Das Gremium war mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der oppositionellen CDU-Fraktion eingesetzt worden und soll die Maßnahmen der vergangenen Monate gegen das neue Coronavirus kritisch betrachten, um daraus Erkenntnisse für das weitere Vorgehen und eventuelle künftige andere Pandemien zu gewinnen.