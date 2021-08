Keine Bratwurst, aber eine Runde Riesenrad umsonst gibt’s für die ersten 30 Impfwilligen am 26. August in Bad Dürkheim. Das hat der Kreis am Dienstag mitgeteilt. Die Aktion sei eine Überraschung des Impfzentrums Bad Dürkheim und der Schaustellerfamilie Göbel, heißt es in einer Mitteilung. Die ersten 30 Menschen, die sich am Donnerstag im Zentrum in der Salierhalle eine Erst-Impfung ohne Termin holen, bekommen ein Ticket für eine Fahrt mit dem „City Star“. Das 70 Meter hohe Riesenrad gastiert seit Samstag wieder an der Saline, in unmittelbarer Nähe des Impfzentrums.

Terminloses Impfen fast immer möglich

Am Donnerstag ist das Impfzentrum – wie auch sonst von Montag bis Freitag – von 8.30 bis 11 Uhr und von 13 bis 15 Uhr für terminloses Impfen geöffnet. Nur am 27. und 31. August ist kein Impfen ohne Termin möglich. Mitzubringen sind lediglich der Personalausweis, idealerweise die Krankenkassenkarte und wenn vorhanden der Impfpass. Das Angebot des Riesenradbetreibers ist auf die ersten 30 terminlosen Erst-Impfungen am 26. August beschränkt.

„Jede Impfung zählt. Inzwischen geht das ganz unkompliziert. Und warum nicht den schützenden Piks mit einem schönen Ausflug verbinden? Danke an Herrn Göbel für die Riesenrad-Tickets. Das motiviert zusätzlich, am Donnerstag zu uns ins Impfzentrum zu kommen“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

