Nach dem Club in den Knast: Am frühen Sonntagmorgen ist die Polizei gleich zu drei Schlägereien gerufen worden. Im ersten Fall habe sich ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße vor dem Logo in der Xylanderstraße nicht mehr beherrschen können und grundlos auf einen unbeteiligten jungen Mann eingeschlagen, wie die Beamten berichten. Sein Ausraster passierte laut Polizei gegen 3.15 Uhr. Bereits eine Stunde zuvor hatte der Schläger einen Platzverweis erhalten, trotzdem sei er wieder zurückgekommen. Die Beamten nahmen den Mann schließlich mit und er durfte seien Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.

Im zweiten Fall kam es gegen 5 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen vor dem Jeanne d’Arc in der Albert-Einstein-Straße. Das Sicherheitspersonal setzte laut Polizei Pfefferspray ein. Aus der Gruppe der Angreifer habe sich ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Karlsruhe auch nach der Ankunft mehrerer Polizeistreifen weiterhin aggressiv verhalten und die Beamten beleidigt. Auch er musste den Rest des Morgens in der Ausnüchterungszelle verbringen. In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Weiterhin im Dunkeln tappt die Polizei hingegen im dritten Fall: Bereits gegen 4.30 Uhr gab es im Jeanne d’Arc schon einmal eine Schlägerei. Zeugen meldeten sich bei den Beamten und gaben an, dass vier Männer auf einen jungen Mann eingeschlagen und eingetreten hätten. Trotz Einschreiten des Sicherheitsdienstes sei es den Tätern jedoch gelungen, unerkannt zu flüchten. Sie seien in einem weißen Mercedes AMG davongefahren. Wer hat etwas gesehen? Die Polzeit bittet Zeugen, die etwas zu den drei Schlägereien sagen können, sich unter der Nummer 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau.presse@polizei.rlp.de zu melden.