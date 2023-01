Eine Reihe von Einbrüchen in Schulen und Kindergärten, laut Polizei schwerpunktmäßig in Speyer, aber auch in anderen Orten, hat Anfang 2022 die Ermittler auf Trab gehalten. Jetzt berichten sie über einen dringend Tatverdächtigen, der bereits seit August wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft sitze. Es handele sich um einen 19-jährigen Speyerer, so Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung. Dass sie erst jetzt über den Ermittlungserfolg informieren, habe „kriminaltaktische Gründe“, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage. Wie viele und welche Taten dem Mann genau zur Last gelegt werden, könne er nicht mitteilen und auch keine Beispiele nennen. Es handle sich um ein schwebendes Verfahren. Die Liste sei noch Gegenstand von Ermittlungen, ebenso wie die Frage, ob der 19-Jährige allein gehandelt habe. Es sei nicht auszuschließen, dass es bei einzelnen Fällen Mittäter gegeben habe, heißt es bei der Polizei. Bei einigen der möglichen Taten sei Beute in Form von Geld oder gut transportablen Wertgegenständen gemacht worden, bei anderen seien Diebstahlversuche gescheitert.