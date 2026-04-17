Die Eulen Ludwigshafen haben eine Woche nach der Klatsche gegen den VfL Lübeck-Schwartau ein anderes Gesicht gezeigt und das Zweitliga-Spiel bei TuS N-Lübbecke 30:22 (15:10) gewonnen. Was für ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Starke Abwehr, starker Angriff – schon vor der Pause waren die Eulen die bessere Mannschaft. Eine kurze Schwächephase in der zweiten Halbzeit blieb folgenlos, weil Torhüter Ziga Urbic auch in der kritischen Phase großartig hielt. Urbic war der beste Mann auf dem Feld. Das Spiel über die Außen Tim Schaller und Theo Straub lief gut. „Ziga macht ein Riesenspiel, was uns auch Sicherheit gibt. Das war ein Riesenschritt nach vorne“, sagte Tim Schaller, neunmal erfolgreich. Lars Röller kassierte in der 41. Minute die dritte Zeitstrafe und musste fortan zuschauen. Auch das brachte die Gäste nicht aus dem Konzept, genau so wenig wie die offene Manndeckung bereits eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Neben Finn Leun (Schlüsselbeinbruch), für ihn kam Thilo Müller zum Einsatz, fiel am Freitagabend auch noch Vincent Bülow (grippaler Infekt) aus.