Seine neue Heimat ist der Niederrhein: Der langjährige FCK-Torhüter Tobias Sippel bleibt über den Sommer hinaus bei Borussia Mönchengladbach. Der 38-jährige aus Bad Dürkheim hat in dieser Woche einen neuen Vertrag für die Saison 2026/27 unterzeichnet, in dem er neben seiner Funktion als Jugend-Torwarttrainer weiter auch als Back-up-Keeper der Lizenzmannschaft eingeplant ist.

„Tobi ist als Charakter, aber nach wie vor auch als Torwart auf und neben dem Platz ein echter Gewinn für unseren Kader und unsere Kabine“, sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder. „Bereits in der vergangenen Saison hat er erste Schritte im Trainerbereich gemacht und wird dies in der neuen Saison auch verstärkt tun, um sich auf die Zeit nach der Karriere vorzubereiten. Es ist eine gute Lösung für einen verdienten Borussen, von der beide Seiten profitieren.“

Sippel hat an seiner Doppelrolle beim Bundesligisten Gefallen gefunden. „Wenn man so lange Fußball gespielt hat, dann sieht und lernt man viel. Ich habe viele Torwart-Trainer erlebt und viel mitgenommen. Man entwickelt ein Gefühl dafür und fragt sich: Wie kann man Torhüter noch besser machen? Und wenn man dann diesen direkten Übergang vom Spieler zum Trainer hat, ist man noch so ein bisschen im Flow“, sagte er.

Der gebürtige Pfälzer, ausgebildet von FCK-Ikone Gerry Ehrmann, bestritt zwischen 2006 und 2015 206 Spiele für die Roten Teufel. Für Gladbach stand er zuletzt am 22. Februar 2025 beim 0:3 gegen den FC Augsburg in der Bundesliga zwischen den Pfosten, insgesamt kommt er auf 19 Pflichtspiel-Einsätze für die Borussia.