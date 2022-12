Lange war unklar, welcher Lebensmitteleinzelhändler die frühere Real-Markthalle in Mutterstadt übernimmt. Jetzt ist es offiziell: Edeka Stiegler eröffnet dort seine siebte Filiale in der Pfalz. Wann das allerdings sein wird, hängt von mehreren Faktoren ab.

Noch im September hatte Inhaber Sven Stiegler angegeben, „mitten in den Verhandlungen“ mit dem neuen Besitzer der früheren Real-Halle zu stecken. Jetzt sind die Verträge unterschrieben und es steht fest: Die siebte Filiale von Edeka Stiegler wird in Mutterstadt entstehen. Inhaber Sven Stiegler leitet seit 2009 einen Edeka-Markt in Bad Dürkheim, 2016 und 2021 kamen zwei weitere Märkte in Frankenthal dazu. Sein Bruder und Geschäftspartner Benjamin führt eine Filiale in Haßloch und zwei in Speyer.

Wann der neue Markt eröffnet, ist derzeit noch unklar. „Es sind noch einige Bauanträge zu stellen, es gibt Lieferschwierigkeiten“, wird Sven Stiegler in einer Pressemitteilung zitiert. Er gehe davon aus, dass sein Markt im zweiten oder dritten Quartal des neuen Jahres eröffnen kann. Seit dem 31. Januar dieses Jahres ist der frühere Real-Markt geschlossen. Ursprünglich war geplant, die Halle bis zum 1. Juni zu sanieren. Nachdem das Gebäude den Besitzer gewechselt hat, haben im Spätsommer die Arbeiten begonnen.

Vor der Schließung waren im Mutterstadter Real-Markt 90 Mitarbeiter beschäftigt. Diese werden laut Stiegler übernommen. Für die neue Filiale ist laut dem Unternehmen ein breites Angebot an lokalen Produkten von 250 Lieferanten aus der Region geplant. Auch eine markteigene Bäckerei und eine Konditorei sollen vertreten sein. Geplant sind auch Veranstaltungen wie Wein- oder Ginverkostungen, die laut dem Unternehmen in anderen Märkten gut angenommen wurden.