Das Präsidium und der Vorstand des Deutschen Handballbundes haben gemeinsam am Freitagabend in einer Videokonferenz beschlossen, den Spielbetrieb in der 3. Liga und in der Jugend-Bundesliga ab Montag zunächst bis einschließlich 15. November auszusetzen. „Wir haben großes Verständnis für unsere Vereine und deren Nöte“, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. „Das vorläufige Aussetzen des Spielbetriebes verschafft uns Zeit, die wir benötigen, um die gerade erst veröffentlichten Verordnungen der jeweiligen Länder einschätzen zu können.“

Wiedersehen von Djozic und Klier

Während das für Samstag angesetzte Derby zwischen dem SV 64 Zweibrücken und dem TV Hochdorf abgesagt ist, trifft die TSG Haßloch im Pfalzderby auf TuS 04 Dansenberg (Samstag, 19.30 Uhr, Pfalzhalle). Es ist zugleich das Wiedersehen der Ex-Bundesliga-Spieler Denni Djozic und Kevin Klier. „Ich werde sicherlich keine 60 Minuten durchspielen, aber ich möchte meine Kameraden nicht nur ein wenig entlasten, sondern meinen Mehrwert einbringen“, erzählt Djozic. Das ambitionierte Ziel des TuS Dansenberg, die zweite Kraft in Rheinland-Pfalz hinter den Eulen Ludwigshafen zu werden, hat die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker erreicht. Beim vorzeitigen Abbruch der vergangenen Saison rangierte das Team auf Rang drei. „Natürlich freuen wir uns auf das Derby, auch wenn es leider ohne Zuschauer stattfinden muss. Die Mannschaft hat sehr gut trainiert und will spielen“, sagte TuS-Teammanager Alexander Schmitt.