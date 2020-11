Bis Jahresende wird es keine Spiele in der Dritten Handball-Liga und der Jugend-Bundesliga geben. Das haben Präsidium und Vorstand des Deutschen Handballbundes am Mittwoch in einer Videokonferenz beschlossen. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes ist am Wochenende 9. und 10. Januar beabsichtigt, sofern dies die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie zulasse.

„Verantwortungsvoll Möglichkeiten für Handball schaffen“

„Unser oberstes Ziel ist es weiterhin, verantwortungsvoll Möglichkeiten für Handball zu schaffen. Priorität haben dabei Wiederaufnahme und Fortführung des Trainings. Dies gilt insbesondere für die Nachwuchstalente. Unabhängig von der formalen Einordnung als Profi- oder Amateursport kämpfen wir für alle Mannschaften auf politischer Ebene darum, dass sie trainieren können, wenn sie dies tun wollen“, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes.

Bereits am Dienstagabend gab es eine Videokonferenzen mit den Vereinen der Dritten Liga der Männer und Frauen. Von insgesamt 131 Mannschaften der Dritten Liga (72 Männer, 59 Frauen) haben laut dem Deutschen Handballbund derzeit ein Drittel keine Erlaubnis weiter zu trainieren. Etwa die Hälfte dürfe den Spielbetrieb auch ohne Zuschauer nicht aufnehmen. „Wir verstehen die Nöte vor Ort. Es ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe, Wege zu finden, wie der Handball in der Dritten Liga aktiv bleibt und welche Formen des Spielbetriebs möglich und sinnvoll sind. Im ersten Schritt hat die Sicherung des Trainingsbetriebes Priorität“, sagt Schober – und fügt an: „Wir müssen mit Blick auf die Gesundheit aller immer verantwortungsvoll handeln, aber auch weiter mutig das Mögliche planen – mit der Bereitschaft, sehr flexibel zu reagieren.“

Auch Landesverbände wollen im Januar wieder starten

Auch alle Landesverbände haben den 9. und 10. Januar als Wiederaufnahme der Spielrunde für Aktive und Jugend im Blick, wie Ulf Meyhöfer, der Präsident des Pfälzer Handball-Verbandes, berichtet. „Dazu müssen aber im Dezember die Hallen wieder öffnen“, sagt Meyhöfer.