Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), hat am Dienstag einen Drei- Stufen-Plan vorgestellt, um aus dem Lockdown zu kommen. Dieser hat vor allem die besondere Situation in Handel, Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport im Freien in den Fokus genommen. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Bundesnotbremse nicht greift, soll mit Wirkung ab Mittwoch, 12. Mai, – pünktlich zu Christi Himmelfahrt – ein abgestuftes Konzept von Öffnungsstrategien greifen. Wir gehen mit vorsichtigen Schritten einem guten Sommer entgegen“, sagte Dreyer. Mehr hier